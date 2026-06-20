جدول مباريات اليوم في كأس العالم.. تونس تواجه اليابان في اختبار مصيري

تتواصل، السبت، منافسات كأس العالم 2026 بإقامة أربع مباريات ضمن دور المجموعات، تتصدرها المواجهة المرتقبة بين المنتخب التونسي ونظيره الياباني، في لقاء مهم لـ"نسور قرطاج" ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة.

وتتجه الأنظار العربية إلى مباراة تونس واليابان، المقررة عند الساعة السابعة صباح الأحد بتوقيت فلسطين، في مواجهة يدخلها المنتخب التونسي ساعيًا إلى تعويض خسارته في الجولة الأولى وإنعاش آماله في المنافسة على بطاقة التأهل، فيما يخوض المنتخب الياباني اللقاء بطموح تعزيز موقعه في المجموعة ومواصلة نتائجه الإيجابية.

وفي بقية مباريات اليوم، يلتقي منتخب هولندا مع السويد عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت فلسطين، ضمن المجموعة السادسة، بينما تواجه ألمانيا منتخب ساحل العاج عند الساعة الحادية عشرة ليلًا ضمن المجموعة الخامسة، قبل أن تختتم مباريات اليوم بمواجهة الإكوادور وكوراساو عند الساعة الثالثة فجر الأحد.

وتحمل مباريات اليوم أهمية كبيرة في رسم ملامح المنافسة داخل المجموعتين الخامسة والسادسة، خاصة مع اقتراب مرحلة الحسم في دور المجموعات، وسط ترقب جماهيري واسع للمواجهة العربية التي تجمع تونس باليابان.





المصدر / فلسطين أون لاين