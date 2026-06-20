الاحتلال يعتقل 5 مواطنين ويغلق مدخل المغير شمال شرق رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، خمسة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة ومدينة نابلس، فيما أغلقت المدخل الغربي لقرية المغير شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، وداهمت عددًا من منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها، قبل أن تعتقل أربعة مواطنين، وهم: فؤاد أبو سمرة، وسمحان مصطفى، وعبد الله الطهية، وحسن غريب.

وفي السياق، أغلقت قوات الاحتلال صباح اليوم المدخل الغربي لقرية المغير شمال شرق رام الله في كلا الاتجاهين، ومنعت المواطنين من المرور عبره، رغم أنه المدخل الوحيد المتاح للقرية حاليًا، في وقت تواصل فيه إغلاق المدخل الشرقي منذ أربعة أعوام.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا بعد اقتحامها المدينة فجرًا، حيث داهمت عدة منازل في منطقة جبل فطاير واعتقلت الشاب ضياء محمد فطاير.

المصدر / فلسطين أون لاين