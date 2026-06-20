فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين ويغلق مدخل المغير شمال شرق رام الله

البرازيل تكتسح هايتي بثلاثية نظيفة وتتصدر مجموعتها

استطلاع: غالبية الإسرائيليين تخشى على مستقبل "إسرائيل" بعد الاتفاق الأميركي الإيراني

بعشرة لاعبين.. باراغواي تهزم تركيا وتُحطم آمالها في التأهل

5 شهداء ومصابون في غارتين للاحتلال على مدينة غزة

بعد أن فقد والديه وشقيقته.. محمد الفرا يلحق بعائلته شهيدًا ويترك طفلين خلفه

لم يكن خلافًا فلسطينيًا محضًا!

5 شهداء في غارات إسرائيلية فجر وصباح اليوم على جنوب لبنان

ماذا بعد؟ نتنياهو والهدنة بين التكتيك السياسي وإطالة أمد الحرب

نحو 91 ألف طالب وطالبة يتقدمون لامتحان الثانوية العامة اليوم

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين ويغلق مدخل المغير شمال شرق رام الله

20 يونيو 2026 . الساعة 09:41 بتوقيت القدس
...
وة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، خمسة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة ومدينة نابلس، فيما أغلقت المدخل الغربي لقرية المغير شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، وداهمت عددًا من منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها، قبل أن تعتقل أربعة مواطنين، وهم: فؤاد أبو سمرة، وسمحان مصطفى، وعبد الله الطهية، وحسن غريب.

وفي السياق، أغلقت قوات الاحتلال صباح اليوم المدخل الغربي لقرية المغير شمال شرق رام الله في كلا الاتجاهين، ومنعت المواطنين من المرور عبره، رغم أنه المدخل الوحيد المتاح للقرية حاليًا، في وقت تواصل فيه إغلاق المدخل الشرقي منذ أربعة أعوام.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا بعد اقتحامها المدينة فجرًا، حيث داهمت عدة منازل في منطقة جبل فطاير واعتقلت الشاب ضياء محمد فطاير.

المصدر / فلسطين أون لاين
#نابلس #اعتقالات #رام الله #البيرة #اعتقالات مواطنين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة