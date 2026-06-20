البرازيل تكتسح هايتي بثلاثية نظيفة وتتصدر مجموعتها

قاد فينيسيوس جونيور وماتيوس كونيا منتخب البرازيل إلى تصحيح مساره بعد تعادل أمام المغرب في مستهل مشواره ضمن كأس العالم 2026 لكرة القدم، بتخطّيه هايتي 3-0 الجمعة على ملعب لينكولن فايننشال فيلد في فيلادلفيا بالولايات المتحدة ضمن منافسات المجموعة الثالثة، ليقترب بذلك من بلوغ دور الـ32.

وتألّق فينيسيوس بمساهمته في الهدفين الأولين اللذين حملا توقيع كونيا (23 و36)، قبل تسجيله بنفسه الهدف الثالث (45+3)، ليصبح منتخب هايتي أول منتخب يفقد الأمل بالتأهل رسميا إلى الأدوار الإقصائية.

ووضعت البرازيل قدما في دور الـ32، بعدما رفعت رصيدها إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، متفوقة على المغرب الفائزة في وقت سابق على اسكتلندا 1-0، بفارق الأهداف في المركز الثاني.

وتأتي اسكتلندا التي تواجه البرازيل في مباراة حاسمة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، في المركز الثالث بثلاث نقاط، فيما تقبع هايتي في المركز الأخير من دون نقاط.







المصدر / وكالات