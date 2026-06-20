بعشرة لاعبين.. باراغواي تهزم تركيا وتُحطم آمالها في التأهل

تغلب منتخب باراغواي وهو بعشرة لاعبين على نظيره التركي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت في سان فرانسيسكو، في إطار منافسات الجولة الثانية لمرحلة مجموعات كأس العالم.

وبعد افتتاح ماتياس غالارسا التسجيل في الثانية 64، مسجلا أسرع أهداف المونديال الحالي، طُرد زميله ميغل ألميرون في نهاية الشوط الأول، لتغطية فمه أثناء توجيهه كلمات للاعب تركي، كأول حالة طرد من هذا النوع في تاريخ المونديال.

وأدت هذه النتيجة إلى إقصاء تركيا من الجولة الثانية، بعد خسارتها في المباراة الافتتاحية أمام أستراليا 0-2، فيما ضمنت الولايات المتحدة صدارة المجموعة الرابعة واللعب في سان فرانسيسكو، بعد فوزين على باراغواي 4-1 وأستراليا 2-0.





وجاء الشوط الأول حماسيا بدأه المنتخب باراغوياني بأفضل طريقة ممكنة، إذ هيأت لمسة خوليو إنسيسو الكرة لغالارسا، ليطلق تسديدة أرضية بيسراه هزت الشباك بعد 64 ثانية فقط، ليصبح أسرع هدف في النهائيات.

وكادت تركيا تدرك التعادل بعد ذلك بقليل، لكن تسديدة أردا غولر من تمريرة عرضية مقطوعة من الجهة اليمنى عبر أكتوركوغلو، علت العارضة (13).

كما كان ميرت مولدور قريبا من تسجيل هدف التعادل، غير أن رأسيته من مسافة قريبة اصطدمت بالعارضة قبل أن ترتد من القائم (34).

وتلقى منتخب باراغواي ضربة قوية في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل عن ضائع للشوط الأول، بعدما أكمل المباراة بعشرة لاعبين إثر تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد، حيث حصل ألميرون على بطاقة حمراء بسبب تغطيته فمه أثناء تلفظه بكلمات تجاه مولدور.





وبعد الاستراحة بثلاث دقائق، اقترب كينان يلديز من التسجيل، غير أن مهاجم يوفنتوس الإيطالي اكتفى بإصابة الشباك الجانبية من زاوية ضيقة.

وكاد إنسيسو أن يضاعف تقدم باراغواي، بعدما توغل من الجهة اليمنى قبل أن يسدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر، فيما سدد دنيز غول غير المراقب كرة رأسية مباشرة في يدي الحارس أورلاندو خيل.

وحصلت تركيا على فرصة أخيرة في الوقت المحتسب بدل الضائع لإبقاء آمالها قائمة، إلا أن مدافع الأهلي السعودي ميريح ديميرال، لم ينجح سوى في توجيه ضربة رأسية من عرضية غولر من الجهة اليسرى بجوار القائم الأيمن ببضع سنتيمترات، لينتهي بعد ذلك اللقاء بفوز الفريق اللاتيني بهدف نظيف.





المصدر / وكالات