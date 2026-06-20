5 شهداء في غارات إسرائيلية فجر وصباح اليوم على جنوب لبنان

أعلنت مصادر طبية لبنانية استشهاد 5 مواطنين لبنانيين في غارات إسرائيلية فجر وصباح اليوم على مناطق في جنوب البلاد.

وفي السياق ذاته أفادت مصادر لبنانية بوقوع قصف مدفعي وغارات إسرائيلية، فجر السبت، استهدفت بلدات ميفدون وحبوش وكفرجوز في قضاء النبطية جنوبي لبنان، وذلك بعد ساعات من دخول اتفاق وقف إطلاق النار الجديد بين حزب الله و"إسرائيل" حيّز التنفيذ.

وكان الاتفاق قد دخل حيّز التنفيذ عند الساعة الرابعة من عصر الجمعة، عقب يوم شهد غارات إسرائيلية مكثفة على مناطق في جنوبي لبنان، أسفرت، بحسب وزارة الصحة اللبنانية، عن مقتل 47 شخصا وإصابة 97 آخرين.

وفي السياق نقلت "القناة 12" الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه، قوله، أمس الجمعة، إن "وقف إطلاق النار يتيح للجيش مواصلة العمل لتدمير البنى التحتية وإحباط التهديدات".

إلى ذلك، أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، امس الجمعة، أنه لا قيود على عمل جيش الاحتلال في إشارة لعدم الالتزام بالاتفاق.

المصدر / فلسطين أون لاين