بينهم مصور صحفي .. 9 شهداء ومصابون في خروقات الاحتلال المتواصلة لوقف النار بغزة

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20 يونيو 2026 . الساعة 08:42 بتوقيت القدس
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طفلة استشهدت في الغارة على شقة عائلة الصفدي بمدينة غزة فجر اليوم (تصوير- محمود أ[و حصيرة)

استشهد ثمانية مواطنين وأصيب آخرون، اليوم السبت، جراء اطلاق نار وغارات إسرائيلية على قطاع غزة، في ظل تواصل خروقات الاحتلال الإسرائيلي لوقف اطلاق النار في القطاع.

وفي آخر التطورات، أفادت مصادر طبية باستشهاد المصور الصحفي أحمد سمير وشاح والمواطن سباعي أبو حسنة في قصف إسرائيلي لمجموعة من المواطنين في مخيم البريج وسط القطاع.

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كما أفادت مصادر طبية باستشهاد مواطن نتيجة قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين قرب صالة دريم بالاس غربي خان يونس.

وذكرت المصادر أن القصف الإسرائيلي أسفر عن إصابة ثمانية مواطنين بجراح مختلفة ونقلوا جميعا للعلاج في مجمع ناصر الطبي.

وبالتزامن مع ذلك، قصفت طائرة مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في الشارع الثالث بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة ما أسفر عن إصابة أربعة مواطنين بينهم حالة حرجة تتلقى العلاج في مجمع الشفاء الطبي. 

وكانت مواطنة استشهدت، ظهر اليوم السبت، بنيران قوات الاحتلال في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.كما أفادت مصادر محلية باستشهاد المواطن أحمد منير الظاظا  إثر قصف إسرائيلي استهدف محيط مفترق الصفطاوي شمالي مدينة غزة.

وفي وقت سابق فجر اليوم، استشهد أربعة مواطنين بينهم طفلتان وامرأة، وأصيب آخرون، جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية تعود لعائلة الصفدي في شارع الثلاثيني بمدينة غزة.


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وفي سياق متصل، أطلقت الدبابات الإسرائيلية المتمركزة جنوبي مواصي رفح نيرانها باتجاه منازل المواطنين، فيما فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها بشكل مكثف في بحر جنوب قطاع غزة.

كما أطلقت الدبابات الإسرائيلية نيراناً كثيفة باتجاه المناطق الجنوبية من مدينة خانيونس جنوب القطاع، وسط تحليق للطائرات الإسرائيلية في أجواء المنطقة.

وتُواصل قوات الاحتلال، لليوم الـ 254 على التوالي، خرق اتفاقية وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب العدوانية في قطاع غزة؛ والتي وُقّعت بوساطة عربية وأمريكية في الـ 10 من أكتوبر/ تشرين الأول 2025 بمدينة شرم الشيخ المصرية.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي العسكري على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قد ارتفعت إلى 73018 شهيدًا و173,273 إصابة.

وأوضحت "الصحة"، أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 بلغ 1,007 شهداء، فيما وصل عدد الإصابات إلى 3,165 إصابة، إضافة إلى 784 حالة انتشال.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
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