الطقس: أجواء شديدة الحرارة تخيم على فلسطين

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، السبت، صافياً بوجه عام، وحاراً في المناطق الجبلية، وشديد الحرارة في بقية المناطق، مع ارتفاع على درجات الحرارة مقارنة بالأيام السابقة.

وتهب رياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما يكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يستمر الجو صافياً بوجه عام، ولطيفاً في المناطق الجبلية، ومعتدلاً في بقية المناطق، مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم غد الأحد، فيستمر تأثير الأجواء الحارة، إذ يكون الطقس صافياً بوجه عام، وحاراً في المناطق الجبلية، وشديد الحرارة في بقية المناطق، دون تغير يُذكر على درجات الحرارة، فيما تبقى الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين