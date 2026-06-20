منتخب المغرب يحرز أول فوز للمنتخبات العربية خلال مونديال 2026

حقّق منتخب المغرب أول فوز للمنتخبات العربية في النسخة الحالية من كأس العالم 2026، بعدما انتزع فوزاً ثميناً من نظيره الاسكتلندي بهدف دون رد، في المباراة القوية التي جمعت بينهما لحساب منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2026.

بهذا الانتصار الثمين، وضعت المغرب قدماً في دور الـ32 لنهائيات كأس العالم 2026، بعدما رفعت رصيدها إلى 4 نقاط من مباراتين، إثر تعادلها الافتتاحي المثمر أمام البرازيل وفوزها اليوم على اسكتلندا. وأصبحت حظوظ "أسود الأطلس" قوية للغاية في خطف بطاقة التأهل رسميًا عن المجموعة الثالثة، بانتظار الجولة الأخيرة وحسم ملامح الترتيب النهائي.

سجل هدف المغرب إسماعيل الصيباري بعد دقيقة و10 ثوانٍ فقط من انطلاق اللقاء .

دخل "أسود الأطلس" اللقاء بتشكيل متوازن ومقنع؛ ففي حراسة المرمى تواجد المخضرم ياسين بونو، بينما تجمعت القوة في خط الدفاع بتواجد أشرف حكيمي ونصير مزراوي. وفي خط الوسط، تم الاعتماد على الثلاثي أيوب بوعدي، نائل العيناوي، وعز الدين أوناحي للسيطرة على مجريات اللعب، فيما قاد خط الهجوم ثلاثي هجومي شرس مكون من إبراهيم دياز، بلال الخنوس، وصاحب هدف الفوز إسماعيل الصيباري.



في المقابل، بدأ المنتخب الاسكتلندي المباراة بتركيز دفاعي؛ حيث تواجد في حراسة المرمى أنجوس جان، وأمامه في خط الدفاع الثنائي أندرو روبرتسون وكيران تيرني. بينما حشد المدير الفني خمسة لاعبين في خط الوسط لتأمين العمق وهم: جون ماكجين، رايان كريستي، جاك هندري، لويس فيرجسون، وناثان باترسون، في حين تُركت مهمة خط الهجوم للمهاجم الوحيد تشي آدامز.

المصدر / وكالات