يونيسف: استشهاد طفل فلسطيني يومياً منذ إعلان الهدنة بغزة

قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، جيمس إلدر، إن عدد الأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة يعد "مفجعاً وعبثياً"، مؤكداً أن ذلك يقوض مصداقية الحديث عن وجود هدنة أو بيئة آمنة داخل القطاع.

وأوضح إلدر في بيان له، الجمعة، أن العالم يسمع منذ أشهر عن وقف لإطلاق النار في غزة، إلا أن الوقائع على الأرض تعكس صورة مغايرة، حيث يواصل الأطفال الفلسطينيون دفع ثمن الحرب من حياتهم وأمنهم ومستقبلهم.

وأشار إلى أن طفلاً فلسطينياً واحداً على الأقل يستشهد يومياً في المتوسط منذ بدء سريان الهدنة المعلنة، مبيناً أن الأطفال الذين استشهدوا خلال الأشهر الماضية لم يكونوا في مناطق اشتباك أو ساحات مواجهة، بل تعرضوا للاستهداف داخل منازلهم ومدارسهم وأماكن لعبهم، أو أثناء ممارستهم أنشطتهم اليومية المعتادة.

وأضاف أن العديد من الأطفال استشهدوا نتيجة القصف المباشر أو بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي أو جراء هجمات الطائرات المسيّرة.

وحذر المسؤول الأممي من استمرار تعرض الأطفال في قطاع غزة لمخاطر تهدد حياتهم بشكل يومي رغم الحديث عن وقف إطلاق النار.

المصدر / فلسطين أون لاين