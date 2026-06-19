مرداوي يدعو إلى توسيع المشاركة الشعبية في الفعاليات الميدانية بالضفة

دعا القيادي في حركة حماس محمود مرداوي إلى توسيع المشاركة الشعبية في الفعاليات الميدانية داخل المناطق المستهدفة بالضفة الغربية، وتعزيز لجان الحماية، وإسناد المواطنين والمزارعين وأصحاب الأراضي، في وجه الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.

وأشاد مرداوي في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، بتصدي أهالي بلدتي ترمسعيا شمالي رام الله، وسعير شمالي الخليل (جنوب) لهجمات المستوطنين.

وثمّن المشهد الوطني الذي جسده أهالي خلة الحمص جنوب الخليل عبر أداء صلاة الجمعة في الأراضي المهددة بالمصادرة، تأكيدًا على تمسكهم بأرضهم ورفضهم مشاريع الاستيطان والتهجير.

وأكد أن الحضور الشعبي الواسع في المناطق المستهدفة والتصدي لاعتداءات المستوطنين يعكسان إرادة فلسطينية راسخة في الدفاع عن الأرض والحقوق، ويوجهان رسالة واضحة بأن مخططات الاحتلال وإرهاب مستوطنيه لن ينجحا في اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه.

وشدد مرداوي على أن مخططات الاحتلال وتبنيه للمشروع الاستيطاني لن تجلب له سوى الخيبات، مؤكدًا أن هذه الإجراءات لن تنجح أمام إرادة الشعب الفلسطيني رغم تصاعد الاعتداءات وحجم التضحيات.

يذكر أن مركز معلومات فلسطين "معطى" وثق 77 عملاً مقاوماً نوعياً وشعبياً في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل، خلال الأسبوع الماضي.

وشملت أعمال المقاومة عملية إطلاق نار واحدة، إلى جانب حالتي إضرار بمركبات للمستوطنين، في إطار الفعاليات والأنشطة المقاومة.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: