شرطة النصيرات تنهي خلافا ماليا بقيمة 100 ألف دولار

أنهى قسـم الشكـاوى في مركـز شرطـة النصيـرات خلافًا ماليًا على خلفية شراء قطعة أرض بقيمة 100 ألـف دولار بين المواطن (ح.ع) من سكان مدينة غزة والمشتكى ضده المواطن (ج.ص) من سكان مخيم النصيرات.

وأشار قسـم الشكـاوى إلى أنه وبعد متابعة الشكوى واستدعاء الطرفين والاستماع إلى أقوالهما، جرى التوصل إلى اتفاقٍ رضائي أنهى الخلاف القائم بينهما.

وبموجب الاتفاق، التزم المشتكى ضده بدفع المبلغ المطلوب على شكل دفعات، حيث تم توثيق الاتفاق وتوقيعه من قبل الطرفين وفق الأصول والإجراءات القانونية المعمول بها.

وأكد قسـم الشكـاوى استمرار جهوده في معالجة الخلافات المالية والنزاعات المدنية، وتعزيز ثقافة الحوار والتفاهم والصلح بين المواطنين، بما يسهم في حفظ الحقوق وترسيخ السلم المجتمعي.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: