قاسم: سوريا رفضت المشاركة في كماشة إسرائيلية ضد لبنان

قال الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، إن سوريا رفضت المشاركة في "كماشة" مع "إسرائيل" عبر التدخل عسكريا ضد لبنان، مضيفا: "الحمد لله أن ذلك لم يحدث".

وأضاف قاسم في كلمة متلفزة، اليوم الجمعة، "نمر اليوم في لبنان بأخطر مرحلة، وأخطر مخطط أمريكي ـ إسرائيلي، وأخطر مشروع مؤامرة، وأخطر ما يمكن أن يواجه مستقبل وطننا".

وتابع: "عملوا"، في إشارة إلى الولايات المتحدة و"إسرائيل"، "على الضغط على سوريا من أجل أن تتدخل من الشرق، لتكون كماشة هي وإسرائيل من الشمال، ولكن الحمد لله النظام السوري لم يستجب، ونحن ملتزمون بحماية بلدنا".

وقبل نحو أسبوع، نفى الرئيس السوري أحمد الشرع، في كلمة نقلتها وكالة الأنباء السورية "سانا"، "شائعات" بشأن تدخل بلاده في لبنان.

وفي تصريحات صحفية على هامش قمة مجموعة السبع بفرنسا، الثلاثاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "اقترحت على إسرائيل أن تتولى سوريا أمر حزب الله، لأنني بصراحة أعتقد أنهم سيقومون بعمل أفضل".

وبشأن سلاح "حزب الله"، قال قاسم إن السلاح "موجه للعدو الإسرائيلي فقط"، مضيفا أن "هدف مخطط الأعداء إنهاء مشروع المقاومة".

وحول الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، أضاف قاسم أن "حزب الله صبر 15 شهرا على خروقات إسرائيل، لكنه بدأ الرد عليها منذ 2 مارس/ آذار الماضي، ولن يتراجع عن ذلك".

وأكمل: "عندما يواجهنا العدو بالسلاح نواجهه بالسلاح، والخسائر الضخمة أقل من الاستسلام والانهزام، وحاضرون في الساحة، ونتحمل كل الصعوبات والعقوبات، وإذا كنا قادرين على النصر فلماذا نستسلم؟".

ويتزامن خطاب قاسم مع تصعيد عسكري إسرائيلي في لبنان، رغم توقيع ترامب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، مساء الأربعاء، إلكترونيا، "مذكرة تفاهم إسلام آباد"، التي تمهد لإنهاء الحرب التي بدأت بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" وإيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

المصدر / بيروت/ فلسطين أون لاين: