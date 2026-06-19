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شهيد وإصابات في قصف إسرائيلي على مواصي خان يونس

19 يونيو 2026 . الساعة 19:32 بتوقيت القدس
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قصف إسرائيلي صوب أهداف مدنية - (صورة أرشيفية)

استشهد مواطن وأصيب خمسة آخرون بينهم أربعة أطفال، مساء الجمعة، جراء قصف مسيرة إسرائيلية هدفا مدنيا في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى ناصر بأن المواطن الشهيد هو زكي يوسف أبو مصطفى؛ وقد ارتقى متأثرًا جرّاء القصف الأخير بمنطقة الصناعة شمال غربي مدينة خان يونس.

وفي المحافظة الوسطى، أفادت مصادر محلية بتقدم عدد من الآليات الإسرائيلية والبواقر من موقع أبو حمام شرقي دير البلح وسط إطلاق نار مكثف.

كما تقدمت آليات عسكرية نحو مفترق الشهداء (نيتساريم) وسط إطلاق نار صوب المواطنين ومركبات المواطنين.

يأتي ذلك ضمن سلسلة خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الممتد منذ أكتوبر 2025 وحتى اللحظة، حاصدا أرواح أكثر من 1000 مواطن في قطاع غزة.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#قصف إسرائيلي #مسيرة إسرائيلية #منطقة المواصي

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