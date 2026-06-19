أوكسفام: منع "إسرائيل" للمساعدات الإنسانية جزء من العقاب الجماعي للفلسطينيين

قالت مسؤولة السياسات الإنسانية العالمية في منظمة أوكسفام الدولية للإغاثة بشرى الخالدي، إن منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمساعدات الإنسانية جزء من العقاب الجماعي للفلسطينيين.

وأضافت الخالدي، خلال كلمتها، أمام مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلسة لمناقشة القضية الفلسطينية ضمن بند "الوضع في الشرق الأوسط"، أن "إسرائيل" تواصل قتل المدنيين الفلسطينيين وحصارهم في القطاع في مساحة صغيرة.

وأشارت إلى أن "إسرائيل" تمنع المنظمات الإنسانية، بما فيها الأمم المتحدة، من أداء مهامها، وأن ذلك يشكل جزءا من العقاب الجماعي المفروض على الفلسطينيين.

وشددت على ضرورة أن يقوم مجلس الأمن بمحاسبة الأطراف المعنية الآن، وليس بعد المزيد من المفاوضات السياسية، داعية إياه إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن الأوضاع في غزة.

ووجهت رسالة مباشرة إلى أعضاء مجلس الأمن قائلة إن التاريخ لن يتذكر عدد التقارير التي أُعدَّت أو عدد الاجتماعات التي عُقِدت بشأن غزة، بل سيتذكر ما إذا كان هذا المجلس تحرك بسرعة وشجاعة وإنسانية في وقت كانت فيه الأرواح تُدمَّر أمام أعين الجميع.

المصدر / نيويورك/ فلسطين أون لاين: