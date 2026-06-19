الذهب يهبط 2.4% ويتجه لثالث خسارة أسبوعية

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم لتتجه لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، متأثرة بارتفاع الدولار الأميركي واستمرار المخاوف من تشديد السياسة النقدية، ما أضعف جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.4% إلى 4144.00 دولارا للأونصة، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب بنسبة 2.3% إلى 4146.90 دولارا للأونصة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).

وامتدت الخسائر إلى باقي المعادن الثمينة، حيث انخفضت الفضة بنسبة 2.2% إلى 64.36 دولارا للأونصة، وتراجع البلاتين بنسبة 1.9% إلى 1,663.03 دولارا، بينما هبط البلاديوم بنسبة 1.6% إلى 1,258.04 دولارا.

وتتجه جميع هذه المعادن نحو تسجيل خسائر أسبوعية، في ظل بيئة نقدية أكثر تشددا وتراجع شهية المخاطرة.

المصدر / سنغافورة/وكالات: