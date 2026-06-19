أبو عبيدة يشيد بعمليات حزب الله: العدو لم يجنِ سوى الخيبة والانكسار

أشاد الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام، أبو عبيدة، بالعمليات التي ينفذها مقاتلو حزب الله ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوبي لبنان، مؤكداً أنهم ألحقوا بالعدو "خسائر فادحة" ولا يزالون يواصلون التصدي للعدوان على لبنان وشعبه وسيادته.

وقال أبو عبيدة، في تصريح صحفي، الجمعة، إن كتائب القسام "تحيي سواعد مجاهدي حزب الله الذين كبّدوا العدو الصهيوني خسائر فادحة ولا يزالون، في إطار التصدي البطولي للعدوان على لبنان وشعبه وسيادته، وهو حق وواجب كفلته كل الشرائع".

وأضاف أن الاحتلال يحاول من خلال مواصلة جرائمه واحتلاله "التعويض عن فشله في مختلف الساحات"، كما يسعى جاهداً إلى الفصل بين جبهات المقاومة.

وأكد أبو عبيدة أن هذه المحاولات لن تحقق أهدافها، قائلاً إن الاحتلال "يحاول عبثاً؛ إذ لم يجنِ منذ أكثر من عامين ونصف سوى الخيبة والانكسار".

وتأتي تصريحات أبو عبيدة في ظل تصاعد المواجهات على الجبهة اللبنانية، حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، عن مقتل أربعة من جنوده، بينهم قائد الكتيبة المدرعة 52، وإصابة خمسة آخرين، أحدهم بجراح خطيرة، في هجمات استهدفت قواته قرب بلدة كفر تبنيت جنوبي لبنان.

في المقابل، أعلن حزب الله استهداف قوة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه شمال مرتفع "علي الطاهر"، مؤكداً تدمير ثلاث دبابات من طراز ميركافا بصواريخ موجهة.

المصدر / فلسطين أون لاين