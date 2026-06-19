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60 ألفا يؤدون الجمعة في الأقصى رغم إجراءات الاحتلال

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60 ألفا يؤدون الجمعة في الأقصى رغم إجراءات الاحتلال

19 يونيو 2026 . الساعة 13:30 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

 أدى أكثر من 60 ألف مواطن، صلاة اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، بأن أكثر من 60 ألف مصلٍ، أدوا الجمعة في الأقصى، حيث توافد عشرات الآلاف من أبناء شعبنا إلى رحابه منذ ساعات الصباح الباكر، رغم تضييقات وتشديدات الاحتلال الإسرائيلي، وإجراءاته على أبواب المسجد، وفي محيط البلدة القديمة.

ومنذ ثلاث سنوات، يمنع الاحتلال الإسرائيلي المواطنين من الضفة الغربية وقطاع غزة من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #القدس #صلاة الجمعة

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