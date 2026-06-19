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"من التالي؟".. حملة إعلامية للتحذير من مصير الأسرى المرضى في سجون الاحتلال

19 يونيو 2026 . الساعة 10:55 بتوقيت القدس
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أسرى في سجون الاحتلال (أرشيف)

أعلنت مديرة المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، لينا الطويل، إطلاق حملة إعلامية تحت عنوان "من التالي؟"، وذلك عقب استشهاد الأسير عماد سرحان، الذي يُعد الشهيد رقم 90 في صفوف الحركة الأسيرة منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة.

وأوضحت الطويل، في بيان لها، الجمعة، أن الحملة تأتي للتحذير من المخاطر التي تهدد حياة الأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال، في ظل استمرار سياسة الإهمال الطبي الممنهج وتصاعد عمليات القمع والتنكيل بحق المعتقلين.

وتستمر الحملة لمدة أسبوع، وتهدف إلى تسليط الضوء على الأوضاع الصحية والإنسانية الصعبة التي يعيشها الأسرى المرضى، ودق ناقوس الخطر إزاء احتمال ارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة خلال الفترة المقبلة.

ودعت الحملة إلى التفاعل الواسع عبر وسم "#من_التالي"، من أجل لفت الأنظار إلى معاناة الأسرى المرضى والمطالبة بتوفير الحماية لهم ووقف الانتهاكات بحقهم.

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المصدر / فلسطين أون لاين
#أسرى العود #المركز الفلسطيني للدفاع غن الأسرى #أسرى مبعدون

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