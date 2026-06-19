مقتل 4 جنود إسرائيليين بينهم قائد كتيبة وإصابة 5 آخرين في معارك جنوبي لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الجمعة، مقتل أربعة من جنوده، بينهم قائد الكتيبة المدرعة 52، جراء استهداف قوة ودبابات تابعة له خلال المعارك الدائرة قرب بلدة كفر تبنيت جنوبي لبنان.

وقال جيش الاحتلال في بيان الجمعة إن المقدم دور جداليا بن سمحون (32 عاما)، قائد الكتيبة 52 في اللواء المدرع 401، قُتل مع ثلاثة جنود آخرين إثر استهداف دبابتهم خلال العمليات العسكرية في جنوب لبنان.

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال أن الدبابة التابعة للكتيبة 52 كانت تعمل ضمن قوة قتالية يقودها "لواء غفعاتي" في محيط بلدة كفرتبنيت جنوبي لبنان، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية ترجح تعرضها لهجوم بواسطة جسم جوي مشبوه، لم يُحسم بعد ما إذا كان طائرة مسيرة مفخخة أو صاروخا موجها.

وأكد جيش الاحتلال أن المواجهات التي شهدتها المنطقة الليلة الماضية كانت "صعبة ومعقدة"، وأسفرت عن مقتل العسكريين الأربعة، بينهم قائد الكتيبة 52 التابعة للواء غفعاتي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحدث الأمني وقع قرب بلدة كفرتبنيت، حيث تعرضت دبابة إسرائيلية للاستهداف، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين الجنود. وأضافت أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد طبيعة الوسيلة المستخدمة في الهجوم.

من جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن خمسة جنود أُصيبوا، أحدهم بجراح خطيرة، جراء ضربة نفذتها طائرة مسيّرة قرب بلدة كفر تبنيت جنوبي لبنان.

وكان حزب الله قد أعلن في وقت سابق رصد محاولة تسلل لقوة إسرائيلية مؤلفة من فصيلي مدرعات ومشاة باتجاه شمال مرتفع "علي الطاهر"، حيث جرى استدراجها والتعامل معها بمختلف الأسلحة، ما أسفر عن تدمير 3 دبابات "ميركافا"، بصواريخ موجَّهة.

وذكرت مصادر عبرية بأن 23 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا قُتلوا منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في لبنان بشهر أبريل الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين