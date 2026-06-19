المكسيك تهزم كوريا وتصبح أول المتأهلين لدور الـ32 في مونديال 2026

أصبح منتخب المكسيك أول فريق يتأهل لدور الـ32 في تاريخ بطولة كأس العالم، وذلك بعد فوزه الثمين على كوريا الجنوبية بهدف نظيف، في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات لمونديال أمريكا الشمالية 2026.

ويدين منتخب المكسيك بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه لويس رومو، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 50 من عمر المباراة، التي أقيمت بمدينة غوادا لاخارا المكسيكية.





وارتفع رصيد منتخب المكسيك إلى 6 نقاط، ليتأهل رسميا لدور الـ32، ويضمن صدارته للمجموعة، دون النظر لنتيجة لقائه مع منتخب التشيك في الجولة الأخيرة، فيما بقي منتخب كوريا الجنوبية في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

في المقابل، يحتل منتخب التشيك المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، متفوقا بفارق هدف على منتخب جنوب أفريقيا متذيل الترتيب، المتساوي معه في ذات الرصيد.

وظهر دور الـ32، كأول الأدوار الإقصائية في المونديال، للنور لأول مرة في تلك النسخة، بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 48 منتخبا بدلا من 32.

وكان دور الـ16 يمثل أول مراحل خروج المغلوب في كأس العالم منذ نسخة عام 1986 بالمكسيك، حينما كان يشارك 24 منتخبا في البطولة آنذاك.





ويعد هذا هو الانتصار الثالث للمكسيك على كوريا الجنوبية في كأس العالم، بعدما سبق أن تغلبت عليها 3 / 1 في مرحلة المجموعات بنسخة مونديال فرنسا عام 1998، و2 / 1 بالدور ذاته لنسخة البطولة عام 2018 بروسيا.

واستهل منتخب الهنود الحمر مشواره في هذا المونديال بالفوز على جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين في المباراة الافتتاحية للمسابقة، في حين انتصر منتخب كوريا الجنوبية 2 / 1 على جمهورية التشيك.

وبذلك، تكون المكسيك قد عادت للعب في الأدوار الإقصائية بكأس العالم، بعدما فشلت في اجتياز مرحلة المجموعات خلال النسخة الماضية التي أقيمت في قطر عام 2022 في مفاجأة من العيار الثقيل.

أما منتخب كوريا الجنوبية، فيأمل في اللعب بمرحلة خروج المغلوب للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه، بعدما تأهل لدور الـ16 في المونديال الماضي، وكذلك في نسختي 2002 حينما استضاف البطولة بالاشتراك مع اليابان وحصل خلالها على المركز الرابع، و2010 في جنوب أفريقيا، حيث خرج من دور الـ16 في تلك النسخة.





المصدر / وكالات