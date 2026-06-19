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سويسرا تقسو على البوسنة 4-1 وتقترب من دور الـ32

19 يونيو 2026 . الساعة 08:28 بتوقيت القدس
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احنفال لاعبي سويسرا

 اقترب المنتخب السويسري من ضمان تأهله إلى دور الـ 32 في نهائيات كأس العالم 2026 بعد أن حقق باكورة انتصاراته بفوزه الكبير على البوسنة والهرسك 4-1 مساء الخميس على ملعب “لوس أنجليس ستاديوم” في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

ويدين فريق المدرب مورات ياكين بفوزه إلى أهداف البديلين يوهان مانزامبي (74 و90) وروبن فارغاس (84) والقائد غرانيت تشاكا (90+7 من ركلة جزاء)، فيما سجّل للبوسنيين البديل إرمين مهميتش (90+3). 

ورفع السويسريون رصيدهم إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة الثانية بفارق ثلاثة نقاط أمام كندا المضيفة وقطر اللذين يلتقيان لاحقا، إضافة إلى البوسنة.

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المصدر / وكالات
#سويسرا #كأس العالم #مونديال 2026

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