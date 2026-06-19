فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

من تحت الركام إلى غرفة من طين.. عائلة حمد تُقاوم الفقد وتبحث عن حياة جديدة

من قلب الرمال.. محمد زايد يحفر بئرًا للأمل ويروي عطش النازحين في غزة

استطلاع: 43% من الإسرائيليين يقرّون بالخسارة في الحرب ضد إيران

مخطط استيطاني جديد يهدد بفصل جنين عن نابلس

مقتل 4 جنود إسرائيليين بينهم قائد كتيبة وإصابة 5 آخرين في معارك جنوبي لبنان

18 شهيداً في سلسلة غارات إسرائيلية دامية على جنوب لبنان

"من التالي؟".. حملة إعلامية للتحذير من مصير الأسرى المرضى في سجون الاحتلال

سويسرا تعلن إلغاء المحادثات الأميركية الإيرانية بعد تراجع "جيه دي فانس" عن زيارتها

عطش الصيف يطرق أبواب مخيمات غزة

بعد عقدين من الانتظار.. الحرب تغتال حلم الأبوة للدكتور صديق نصار

الأرصاد تحذر من أجواء شديدة الحرارة غداً السبت

19 يونيو 2026 . الساعة 08:18 بتوقيت القدس
...
صورة تعبيرية

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، يوم الجمعة، أن يكون الجو صافياً بوجه عام حارًا نسبيا في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة.

وأوضحت الأرصاد أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما هذه الليلة؛ فيكون الجو صافيا بوجه عام بارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدًا السبت، توقعت الأرصاد أن يكون الجو صافياً بوجه عام حارًا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
#طقس فلسطين #الأرصاد الجوية #درجات الحرارة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة