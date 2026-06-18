تعرف على ترتيب هدافي كأس العالم FIFA 2026™ بعد نهاية الجولة الأولى

شهدت الجولة الافتتاحية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم FIFA 2026™ إثارة كروية كبيرة وتألقاً لافتاً لنخبة من نجوم العالم، مع انفراد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بصدارة قائمة الهدافين.

أُسدل الستار اليوم الخميس على منافسات الجولة الأولى من مونديال 2026، الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث نجح ليونيل ميسي في خطف الأضواء بعد تسجيله "هاتريك" تاريخياً قاد به منتخب الأرجنتين لانتصار ثمين، ليرفع رصيده الإجمالي في تاريخ مشاركاته بكأس العالم إلى 16 هدفاً، معادلاً بذلك الرقم القياسي المسجل باسم الألماني ميروسلاف كلوزه.

ترتيب صدارة هدافي كأس العالم 2026

يتصدر الأسطورة ليونيل ميسي قائمة هدافي كأس العالم 2026 بعد تسجيله "هاتريك" في أولى مباريات الأرجنتين، ليصبح في رصيده 3 أهداف.

يأتي خلفه في الترتيب كوكبة من النجوم الذين سجلوا هدفين، وهم:

* كيليان مبابي (فرنسا).

* إرلينغ هالاند (النرويج).

* هاري كين (إنجلترا).

* كاي هافيرتز (ألمانيا).

* فولارين بالوغون (الولايات المتحدة).

* ياسين عياري (السويد).

* إيليجا جست (نيوزيلندا).





معايير حسم لقب "الحذاء الذهبي"

في حال تساوى اللاعبون في عدد الأهداف مع نهاية البطولة، يتبع الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) تسلسلاً محدداً لفض الشراكة:

1. عدد التمريرات الحاسمة (Assists): اللاعب الأكثر صناعة للأهداف يفوز باللقب.

2. عدد الدقائق الملعوبة: في حال استمرار التعادل، يُمنح اللقب للاعب الذي خاض أقل عدد من الدقائق خلال البطولة.

المصدر / فلسطين أون لاين