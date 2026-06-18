هيئة البترول: دخول 4 شاحنات غاز طهي إلى غزة

أعلنت هيئة البترول في قطاع غزة، الخميس، دخول حمولة أربع شاحنات من غاز الطهي إلى قطاع غزة.

وأوضحت الهيئة أن الكمية التي دخلت اليوم تكفي لنحو 9628 مستفيداً، مشيرة إلى أنه سيتم توزيعها على المواطنين المدرجة أسماؤهم ضمن كشف التوزيع الموحد الصادر بتاريخ 17 يونيو/حزيران الجاري، والذي يشمل جميع محافظات قطاع غزة.

وأكدت الهيئة أن عملية التوزيع ستتم وفق الآليات المعتمدة وبالتنسيق مع الجهات المختصة، داعية المواطنين إلى متابعة الإعلانات الصادرة عن نقاط التوزيع المعتمدة لمعرفة مواعيد وآليات الاستلام.

ويأتي دخول هذه الكمية في وقت يواصل فيه سكان قطاع غزة مواجهة تحديات متزايدة في الحصول على غاز الطهي والمواد الأساسية، نتيجة القيود المفروضة على دخول الإمدادات إلى القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين