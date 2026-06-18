دخل النجم الإسباني ميكيل أويارازابال تاريخ بطولة كأس العالم لكرة القدم، ولكن ليس بفضل هدف حاسم أو تمريرة ساحرة كما جرت العادة مع نجوم لاروخا، بل عبر واقعة أثارت حيرة المتابعين والمحللين، لتصبح حديث الأوساط الرياضية العالمية.

واقعة تاريخية: 30 دقيقة من الصمت الكروي

في حدث نادر وغامض في كرة القدم الحديثة، سجل الإحصائيون رقماً سلبياً لأويارازابال، حيث شارك اللاعب في أول 30 دقيقة من مباراة منتخب إسبانيا في المونديال، دون أن ينجح في لمس الكرة ولو لمرة واحدة.

هذا الرقم جعل المهاجم الإسباني يدخل سجلات أوبتا للإحصائيات الرياضية كأول لاعب يشارك لمدة نصف ساعة كاملة في مباراة بكأس العالم دون تسجيل أي لمسة للكرة، وذلك منذ انطلاق رصد هذه البيانات الدقيقة في عام 1966.

لاعب إسباني يدخل تاريخ كأس العالم 2026 من "أغرب" بوابة: رقم سلبي لم يحدث منذ 1966





لماذا حدث ذلك؟ (التحليل الفني)

أثار هذا الإحصاء تساؤلات جماهيرية واسعة حول أداء اللاعب والظروف التكتيكية للمباراة. ويُرجع المحللون الرياضيون هذا الرقم إلى عدة عوامل:

* الأسلوب الدفاعي للخصم: التركيز الدفاعي المكثف على مفاتيح لعب المنتخب الإسباني، مما أدى إلى عزل أويارازابال في المناطق الأمامية.

* ندرة التمريرات البينية: اعتماد المنتخب في تلك الفترة من المباراة على اللعب في مناطق الوسط والأطراف البعيدة عن تمركز اللاعب.

* التمركز التكتيكي: التزام اللاعب بتعليمات فنية دقيقة بالبقاء في مساحة معينة للضغط على المدافعين، وهو ما قلل من فرص تحركه نحو الكرة.

ردود الفعل حول الرقم القياسي

تصدر الخبر عناوين الصحف الإسبانية والعالمية، حيث تباينت ردود الفعل بين السخرية من الرقم السريالي وبين التعاطف مع اللاعب الذي يظل أحد أهم المهاجمين في الدوري الإسباني. ورغم أن هذا الرقم قد يبدو محبطاً لأي لاعب، إلا أن الإحصاءات تعكس أحياناً طبيعة المباريات المعقدة التي يلعبها المهاجمون، حيث يضطرون أحياناً للقيام بالعمل الخفي دون امتلاك الكرة.

المصدر / فلسطين أون لاين