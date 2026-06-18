تكبيل وجرّ وتفتيش مهين.. "إعلام الأسرى" يكشف تفاصيل قمع الأسيرات في "الدامون"

كشف مكتب إعلام الأسرى عن تنفيذ إدارة سجن الدامون، في 13 من مايو/ أيار الماضي، أعنف عمليات القمع بحق الأسيرات تخللتها اعتداءات جسدية ونفسية وانتهاكات مهينة.

وفي التفاصيل قال المكتب في بيان له، الخميس، إن وحدات القمع أجبرت الأسيرات على الانبطاح أرضًا وهن مكبلات لساعات طويلة قبل الاعتداء عليهن بالضرب والجر والدعس.

ونوه إلى أن أسيرات خلال عمليات القمع تعرضن لتفتيش مهين أمام سجانين رجال وشد القيود بعنف ما أدى إلى إصابات وآثار استمرت لفترة طويلة.

كما وأُجبرن على البقاء مكبلات ومعصوبات الأعين في أوضاع مؤلمة وتعرضن لعبارات مسيئة وإيحاءات ذات طابع جنسي، وفق ما أكده بيان المكتب.

وطالب مكتب إعلام الأسرى المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات بحق الأسيرات ومحاسبة المسؤولين عنها وتوفير الحماية لهن.

المصدر / فلسطين أون لاين