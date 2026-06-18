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الاحتلال يواصل خروقاته: إصابة امرأة وإطلاق نار على نازحين

18 يونيو 2026 . الساعة 08:32 بتوقيت القدس
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انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار متواصل من قبل الاحتلال

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عبر تصعيد عمليات القصف والتدمير والقتل في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية، إصابة امرأة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المحررات غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وكما أطلق جيش الاحتلال النار تجاه النازحين في منطقة الإقليمي ومزارع فتوح جنوبي مواصي خان يونس.

ونفذ جيش الاحتلال عملية نسف ضخمة لمبانٍ شرقي المدينة، وسط تجدد إطلاق النار الكثيف والمنظم من الآليات العسكرية الإسرائيلية المتمركزة في المنطقة ذاتها.

وامتدت هذه الخروقات والانتهاكات الميدانية المتصاعدة إلى شمال القطاع، حيث شهدت المنطقة الغربية من السلاطين في بلدة بيت لاهيا إطلاق نار مكثفاً ومستمراً من الآليات الإسرائيلية.

وأمس استشهد مواطنان وأصيب آخرون من جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت شارع الرشيد في منطقة مواصي خان يونس.

وأفادت مصادر طبية أن طواقم الإسعاف نقلت الشهيدين، محمد جودة الفرا، وحسين محمد القدرة، وعددًا من المصابين إلى مستشفى ناصر، حيث وُصفت حالة بعضهم بالخطيرة، في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال خرق وقف إطلاق النار عبر استهداف المتكرر للمدنيين.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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