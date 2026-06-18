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إطلاق نار وعمليات نسف.. الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار

18 يونيو 2026 . الساعة 08:32 بتوقيت القدس
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انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار متواصل من قبل الاحتلال

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عبر تصعيد عمليات القصف والتدمير والقتل في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

ففي جنوب القطاع، نفذ جيش الاحتلال عملية نسف ضخمة لمبانٍ شرقي المدينة، وسط تجدد إطلاق النار الكثيف والمنظم من الآليات العسكرية الإسرائيلية المتمركزة في المنطقة ذاتها.

وامتدت هذه الخروقات والانتهاكات الميدانية المتصاعدة إلى شمال القطاع، حيث شهدت المنطقة الغربية من السلاطين في بلدة بيت لاهيا إطلاق نار مكثفاً ومستمراً من الآليات الإسرائيلية.

وأمس استشهد مواطنان وأصيب آخرون من جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت شارع الرشيد في منطقة مواصي خان يونس.

وأفادت مصادر طبية أن طواقم الإسعاف نقلت الشهيدين، محمد جودة الفرا، وحسين محمد القدرة، وعددًا من المصابين إلى مستشفى ناصر، حيث وُصفت حالة بعضهم بالخطيرة، في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال خرق وقف إطلاق النار عبر استهداف المتكرر للمدنيين.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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