مقتل رجل وزوجته في جريمة إطلاق نار بقلنسوة لترتفع حصيلة القتلى لـ 125

في جريمة إطلاق نار جديدة بمدينة قلنسوة، قتل خالد جمل وزوجته حنان جمل، صباح الخميس، إطلاق وذلك أثناء خروجهما من منزلهما في طريقهما إلى العمل.

وأسفر إطلاق النار عن مقتل الزوج في المكان، بينما أصيب الزوجة بجراح حرجة إذ أعلن عن وفاتها لاحقا.

ووصلت طواقم الإسعاف إلى المكان، وقدمت العلاج الأولي للمصابة قبل نقلها إلى المستشفى، حيث أعلن لاحقا عن وفاتها بعد فشل الأطباء محاولة إنقاذها، فيما أعلن عن وفاة الرجل في موقع الجريمة.

في انتظار العمل

وبحسب التحقيقات الأولية فإن الرجل، وهو في الستينيات من عمره، كان يجلس داخل مركبة برفقة زوجته في الطريق إلى العمل، قبل أن يتعرضا بشكل مفاجئ لإطلاق نار، ما أسفر عن مقتل الرجل على الفور وإصابة زوجته بجروح وصفت بالحرجة.

ومساء الأربعاء قد شهد جريمة إطلاق نار في عرعرة النقب، أسفرت عن مقتل سمير أبو عرار، بعدما اعترض مسلحون طريقه، قبل أن يطلقوا النار عليه، وفق التحقيقات الأولية، ما أدى إلى مقتله في المكان.

وبجريمة قلنسوة الجديدة ترتفع حصيلة القتلى في المجتمع العربي في الداخل المحتل إلى 125 قتيلا وقتيلة، في ظل استمرار تصاعد أعمال العنف والجريمة المنظمة في البلدات العربية، وسط غياب خطوات حكومية فاعلة للحد من هذه الظاهرة.

المصدر / فلسطين أون لاين