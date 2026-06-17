جدول مباريات المنتخبات العربية في الجولة الثانية من كأس العالم 2026

اتسمت نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026 بالندية والمنافسة القوية دون أن تسفر عن أي فوز عربي. وتترقب الجماهير العربية انطلاق منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، حيث تدخل المنتخبات العربية مرحلة الحسم بحثاً عن نقاط المباراة التي تعزز فرصها في التأهل إلى الدور التالي. تشهد هذه الجولة مواجهات نارية وتحديات صعبة أمام منتخبات عالمية، مما يجعل من متابعة هذه اللقاءات أولوية قصوى لعشاق كرة القدم في المنطقة.

مواعيد مباريات المنتخبات العربية في الجولة الثانية

تعد الجولة الثانية في كأس العالم 2026 مفترق طرق للمنتخبات العربية، حيث تسعى لتعويض تعثر الجولة الأولى وتصحيح المسار. تتركز الأنظار على ضرورة حصد النقاط الثلاث لضمان عدم الدخول في حسابات معقدة بانتظار الجولة الثالثة والأخيرة.

إليكم المواعيد الكاملة لمباريات المنتخبات العربية في الجولة الثانية من كأس العالم حسب توقيت فلسطين ومصر والسعودية وقطر :

* قطر ضد كندا: تقام المباراة يوم الخميس 18 يونيو، في تمام الساعة 01:00 فجراً.

* المغرب ضد أسكتلندا: تقام المباراة يوم الجمعة 19 يونيو، في تمام الساعة 01:00 فجراً.

* تونس ضد اليابان: تقام المباراة يوم الأحد 21 يونيو، في تمام الساعة 07:00 صباحاً.

* السعودية ضد إسبانيا: تقام المباراة يوم الأحد 21 يونيو، في تمام الساعة 19:00 مساءً.

* مصر ضد نيوزيلندا: تقام المباراة يوم الاثنين 22 يونيو، في تمام الساعة 04:00 فجراً.

* العراق ضد فرنسا: تقام المباراة يوم الاثنين 22 يونيو، في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل.

* الجزائر ضد الأردن: تقام المباراة يوم الثلاثاء 23 يونيو، في تمام الساعة 06:00 صباحاً.

تشهد الجولة الثانية اختبارات قوية للمنتخبات العربية أمام مدارس كروية متنوعة، وتبرز قمة السعودية ضد إسبانيا كواحدة من أقوى مباريات البطولة، حيث يتطلع الأخضر لتقديم عرض تاريخي أمام الماتادور. وبالمثل، يواجه المنتخب العراقي تحدياً تكتيكياً كبيراً أمام المنتخب الفرنسي، في حين يسعى المنتخب المغربي لاستعادة توازنه من خلال مواجهة نظيره الأسكتلندي. هذه اللقاءات لن تكون مجرد مباريات في دور المجموعات، بل فرصة لإثبات الحضور العربي في المحفل العالمي.

عوامل حاسمة للمنتخبات العربية في رحلة البحث عن الانتصار

لتحقيق نتائج إيجابية في الجولة الثانية، يشدد خبراء التحليل الفني على ضرورة تركيز المديرين الفنيين للمنتخبات العربية على ثلاثة ركائز أساسية:

* الاستشفاء البدني وتدوير اللاعبين:

نظراً لضغط جدول المباريات في مونديال 2026، يصبح الحفاظ على الجاهزية البدنية أولوية قصوى. تبرز أهمية "تدوير التشكيلة" بذكاء لتجنب الإرهاق العضلي، وضمان وصول اللاعبين إلى أعلى مستويات الأداء في اللحظات الحاسمة من المباراة.

* الانضباط التكتيكي والصلابة الدفاعية:

في مواجهة منتخبات عالمية تمتاز بقوة هجومية ضاربة، لم يعد الاعتماد على المهارة الفردية كافياً. يكمن مفتاح الخروج بنتيجة إيجابية في الالتزام الصارم بالواجبات الدفاعية، وتقليص المساحات بين الخطوط، والعمل ككتلة واحدة لامتصاص ضغط الخصم.

* الفعالية الهجومية واستغلال أنصاف الفرص:

في مثل هذه المحافل الكبرى، نادراً ما تتاح الفرص الهجومية أمام المرمى. لذا، يتوقف مصير المنتخبات العربية على مدى "الهدوء والتركيز" في إنهاء الهجمات؛ فالاستغلال الأمثل للفرص المتاحة، والتحول السريع من الدفاع إلى الهجوم، هما الفيصل في حسم نقاط المباراة والعبور نحو الدور القادم.

ما هي توقعاتكم لنتائج الجولة الثانية؟

بعد الأداء المشرف في الجولة الأولى، تترقب الجماهير العربية بفارغ الصبر صافرة بداية الجولة الثانية. هل ينجح المنتخب المغربي في حصد أول فوز له؟ وهل ستكون مفاجأة قطر أمام كندا هي بوابة التأهل؟ شاركونا توقعاتكم لنتائج مباريات منتخباتكم المفضلة في التعليقات، ومن تتوقعون أن يكون نجم الجولة من اللاعبين العرب؟





أسئلة شائعة حول مونديال 2026

متى تبدأ أول مباراة للمنتخبات العربية في الجولة الثانية؟

تنطلق أولى مواجهات الجولة الثانية للمنتخبات العربية بلقاء قطر ضد كندا فجر يوم الخميس 18 يونيو.

أين يمكنني متابعة ترتيب المجموعات المحدث؟

يمكنك متابعة ترتيب المجموعات بشكل فوري عبر الموقع الرسمي للبطولة أو موقع فلسطين أون لاين.

هل هناك اختلاف في توقيت المباريات بين الدول العربية؟

الجداول أعلاه موحدة بتوقيت فلسطين ومصر والسعودية وقطر لتسهيل المتابعة على الجماهير العربية في هذه الدول.

المصدر / فلسطين أون لاين