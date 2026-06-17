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"بال باي" تحذر مشتركيها من محاولات الاحتيال

17 يونيو 2026 . الساعة 15:26 بتوقيت القدس
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محفظة بال باي الإلكترونية تنشر تحديثا لاتاحة الدفع من دون انترنت

أصدرت شركة PalPay تحذيرًا مهمًا لمشتركيها دعتهم فيه إلى ضرورة توخي أعلى درجات الحذر عند التعامل مع أي رسائل أو مكالمات تطلب بيانات شخصية أو رموز تحقق.

وشددت الشركة، الأربعاء، على عدم مشاركة رموز الـ(OTP) أو رموز الـQR أو أي معلومات حساسة مع أي جهة، مهما ادّعت أنها تمثل الشركة.

وأكدت PalPay أن موظفيها لا يطلبون مطلقًا كلمات المرور أو رموز التحقق من المستخدمين، داعيةً إلى التأكد دائمًا من هوية الجهة التي تتواصل مع المشتركين.

كما نبّهت الشركة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية في حال فقدان شبكة الهاتف بشكل مفاجئ، أو استلام إشعار بتفعيل شريحة eSIM دون طلب مسبق، وذلك عبر التواصل مباشرة مع شركة الاتصالات وخدمة العملاء لضمان حماية الحسابات ومنع أي محاولات اختراق.

واختتمت PalPay تنبيهها بدعوة المستخدمين إلى الحفاظ على بياناتهم الشخصية، مؤكدةً أن الوعي الرقمي هو خط الدفاع الأول ضد محاولات الاحتيال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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