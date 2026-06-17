فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أزمة اقتصادية خانقة في غزة… تحذيرات من انهيار شامل ومطالبات عاجلة برفع الحصار

نادي الأسير: قضية الدكتور أبو صفية تختزل معاناة المئات من معتقلي غزة

الاحتلال يهدم منزلا جنوب الخليل ويخطر بهدم فيلا في نابلس

قلق في المنظومة الأمنية الإسرائيلية من مفاوضات واشنطن وطهران

"أفراح رغم الجراح".. زفاف جماعي يعيد الأمل لمن أنهكتهم الحرب في غزة

عريضة دولية تدعو لتعليق عضوية الجمعية الطبية الإسرائيلية في الرابطة العالمية

الذهب يواصل مكاسبه مع تراجع توقعات رفع الفائدة الأمريكية

إصابة 4 مواطنين وحرق مسجدين في اعتداءات للمستوطنين في الضفة

التربية والتعليم تصدر تنبيهات مهمة لطلبة التوجيهي بشأن الاختبارات الإلكترونية

عايدة العجلة.. أمٌّ تُقاوم المرض والجوع وتحرس أحلام أبنائها من داخل خيمة النزوح

الاحتلال يهدم منزلا جنوب الخليل ويخطر بهدم فيلا في نابلس

17 يونيو 2026 . الساعة 12:33 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

 هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا مأهولا في منطقة شرق يطا جنوب الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة

وأفاد الناشط أسامة مخامرة بأن قوات الاحتلال، ترافقها عدة آليات هدم، اقتحمت منطقة باروق الواقعة بين ارفاعية والديرات شرق يطا، وهدمت بواسطة الجرافات منزلا مأهولا للمواطن حمزة كامل العدرة، تبلغ مساحته 180 مترا مربعا.

في سياق متصل، أخطرت قوات الاحتلال، الأربعاء، بهدم "فيلا" في بلدة برقة شمال غرب نابلس، شمالي الضفة.

وقال عضو مجلس قروي برقة سامي دغلس، إن قوات الاحتلال أخطرت بهدم "فيلا" للمواطن غالب محمد سعيد حجي، التي تقع غربي البلدة، ومساحتها تقدر بـ 550 مترت مربعا، ومكونة من طابقين، وتحيط بها حديقة تقع على مساحة دونم.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذت السلطات الإسرائيلية خلال مايو/أيار الماضي 70 عملية هدم بالضفة شملت 155 منشأة فلسطينية، بينها 39 منزلا مأهولا و99 منشأة زراعية و8 مصادر رزق.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا متواصلا في عمليات الهدم واعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، تشمل تجريف الأراضي ومنع المزارعين من الوصول إليها، خاصة في المناطق القريبة من المستوطنات.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الخليل #هدم منازل #الضفة الغربية #هدم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة