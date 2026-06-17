الاحتلال يهدم منزلا جنوب الخليل ويخطر بهدم فيلا في نابلس

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا مأهولا في منطقة شرق يطا جنوب الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة

وأفاد الناشط أسامة مخامرة بأن قوات الاحتلال، ترافقها عدة آليات هدم، اقتحمت منطقة باروق الواقعة بين ارفاعية والديرات شرق يطا، وهدمت بواسطة الجرافات منزلا مأهولا للمواطن حمزة كامل العدرة، تبلغ مساحته 180 مترا مربعا.

في سياق متصل، أخطرت قوات الاحتلال، الأربعاء، بهدم "فيلا" في بلدة برقة شمال غرب نابلس، شمالي الضفة.

وقال عضو مجلس قروي برقة سامي دغلس، إن قوات الاحتلال أخطرت بهدم "فيلا" للمواطن غالب محمد سعيد حجي، التي تقع غربي البلدة، ومساحتها تقدر بـ 550 مترت مربعا، ومكونة من طابقين، وتحيط بها حديقة تقع على مساحة دونم.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذت السلطات الإسرائيلية خلال مايو/أيار الماضي 70 عملية هدم بالضفة شملت 155 منشأة فلسطينية، بينها 39 منزلا مأهولا و99 منشأة زراعية و8 مصادر رزق.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا متواصلا في عمليات الهدم واعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، تشمل تجريف الأراضي ومنع المزارعين من الوصول إليها، خاصة في المناطق القريبة من المستوطنات.

المصدر / فلسطين أون لاين