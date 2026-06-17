قلق في المنظومة الأمنية الإسرائيلية من مفاوضات واشنطن وطهران

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، الأربعاء، عن تصاعد القلق لدى كبار قادة المنظومة الأمنية الإسرائيلية إزاء المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة دول عربية، في ظل غياب إسرائيلي شبه كامل عن هذه المحادثات وعدم قدرة "تل أبيب" على التأثير في التفاهمات التي قد تمس أمنها بصورة مباشرة.

ونقلت الصحيفة عن جهات أمنية إسرائيلية قولها إن الجيش تمكن خلال المواجهات الأخيرة من تحقيق مستوى من الضغط كان من الممكن استثماره لتحقيق مكاسب سياسية وأمنية، إلا أن التطورات الحالية تثير حالة من عدم اليقين بشأن مآلات الوضع في جنوب لبنان.

وبحسب التقرير، تتراوح التقديرات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بين احتمال الانسحاب إلى الخط الأصفر، أو مواجهة ضغوط دولية تدفع نحو انسحاب كامل إلى الحدود الدولية، الأمر الذي يزيد من مخاوف الأوساط الأمنية من نتائج التفاهمات المرتقبة بين واشنطن وطهران.

المصدر / فلسطين أون لاين