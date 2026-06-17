إصابة 4 مواطنين وحرق مسجدين في اعتداءات للمستوطنين في الضفة

أصيب أربعة مواطنين، فجر اليوم الأربعاء، إثر اعتداء نفذه مستوطنون على منازل المواطنين في بلدة بيتا جنوب نابلس، فيما أحرق مستوطنون مسجدين شمال رام الله، وواصلوا اعتداءاتهم على منازل المواطنين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين، انطلقت من بؤرة استعمارية جديدة مقامة على أراضي جنوب بلدة بيتا، وهاجمت منازل المواطنين في منطقتي "بير قوزا" و"الحريق"، حيث أقدمت على تحطيم عدد من المركبات وإلحاق أضرار بنوافذ أحد المنازل.

وأضافت المصادر أن أهالي البلدة تصدوا للمهاجمين، قبل أن تقتحم قوات الاحتلال المنطقة وتعتدي بالضرب على المواطنين، ما أسفر عن إصابة أربعة منهم.

وفي تصعيد خطير، أضرم مستوطنون، فجر الأربعاء، النار في مسجدين بقريتي جلجليا ومزارع النوباني شمال رام الله، وخطّوا شعارات عنصرية وتحريضية على جدران أحدهما.





وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين تسللت إلى بلدة جلجليا، وأشعلت النيران في المسجد الكبير، ما أدى إلى اندلاع حريق وإلحاق أضرار مادية فيه، كما كتبت شعارات تحريضية وعنصرية على جدرانه.

وأضافت المصادر، أن مواطنين تصدوا للمستوطنين خلال محاولتهم إحراق المسجد، فيما اقتحمت قوات الاحتلال البلدة وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع وقنابل الصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي السياق ذاته، اقتحم مستوطنون مسجد الفاروق في مزارع النوباني، وأضرموا النيران فيه، ما أسفر عن أضرار مادية في مرافقه ومحتوياته.

وفي قرية بورين جنوب نابلس، هاجم مستوطنون من مستعمرة "يتسهار" منزل المواطنة أم أيمن صوفان، وألقوا الحجارة باتجاهه، ما أثار حالة من الخوف بين سكانه، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي الأغوار الشمالية، واصل المستوطنون اعتداءاتهم بحق المواطنين ومصادر رزقهم، حيث احتجزوا جرارًا زراعيًا وصهريج مياه أثناء نقله المياه لإحدى العائلات في سهل عاطوف شرق بلدة طمون جنوب شرق طوباس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات إن المستوطنين منعوا وصول المياه إلى العائلة المستهدفة، مشيرًا إلى أن جرافات تابعة لهم كانت قد دمرت، يوم أمس، خطوط المياه التي تغذي عائلة بشارات في المنطقة.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد هجمات المستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وسط حماية ومساندة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين