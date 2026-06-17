ما بعد حرب طهران وواشنطن.. وأين دُفنت غزة في كواليس الصفقة؟

الحرب بين طهران وواشنطن كانت اختبارًا مفتوحًا لموازين القوة في الشرق الأوسط، وكشفًا لحجم التحولات التي تُدار خلف الستائر، بعيدًا عن ضجيج الصواريخ والتصريحات النارية. فبينما انشغل العالم بمشاهد التصعيد، كانت غرف التفاوض ترسم ملامح مرحلة جديدة؛ مرحلة تُقاس بما حصدته على طاولة التسويات.

الاتفاق الذي أنهى المواجهة، وفق ما تروّج له التسريبات، كان إعادة ترتيب لأوراق النفوذ؛ إذ ظهرت إيران كطرف خرج من المواجهة، وهي تحتفظ بجزء كبير من أوراق قوتها، بينما وجدت "إسرائيل" نفسها أمام تساؤلات استراتيجية حول نتائج الحرب وحدود قدرتها على فرض شروطها. وفي المقابل، بدا أن واشنطن اختارت إدارة الأزمة بدل تفجيرها، والانتقال من سياسة كسر الخصوم إلى سياسة احتواء التوازنات.

لكن السؤال الأكثر إلحاحًا يتعلق بما حدث للقضية الفلسطينية وسط هذا المشهد المتغير: أين كانت غزة في الحسابات الكبرى؟ وهل تحولت المأساة الفلسطينية إلى ملف مؤجل في سوق المصالح الدولية؟ وهل دفعت غزة ثمن انتقال الصراع من ساحات المواجهة إلى طاولات التفاهمات؟

ففي الوقت الذي تُعاد فيه صياغة معادلات الأمن الإقليمي، يبقى المشهد الفلسطيني عالقًا بين واقع الإبادة والدمار من جهة، وحسابات القوى الكبرى التي تتعامل مع الملفات بمنطق النفوذ والمصالح من جهة أخرى. فهل كان الاتفاق بداية لمرحلة جديدة تُعيد تشكيل المنطقة، أم إنه مجرد هدنة استراتيجية تخفي صراعًا أعمق لم ينتهِ بعد؟

هذا المقال يحاول تفكيك كواليس المرحلة الجديدة: ما الذي كسبته إيران؟ ولماذا ترى "إسرائيل" الاتفاق تهديدًا استراتيجيًا؟ وكيف تحولت غزة من قضية مركزية إلى ورقة في لعبة إقليمية أكبر؟

كيف انتهت المواجهة قبل أن يعلن أحد انتصاره؟!

لم تكن المواجهة بين طهران وواشنطن حربًا تقليدية تبحث عن منتصر معلن، بقدر ما كانت اختبارًا لإعادة ضبط توازنات الإقليم. فالميدان لم يكن سوى الواجهة الصاخبة لصراع أعمق حول النفوذ وحدود القوة، بينما كانت طاولات التفاوض تعمل على هندسة مخرج يحفظ ماء وجه الأطراف. إن انتهاء المواجهة دون سقوط أحد اللاعبين الرئيسيين كشف انتقال المنطقة من مرحلة حروب الإخضاع إلى مرحلة تسويات الاحتواء، حيث تُقاس النتائج بحجم الأوراق التي يحتفظ بها كل طرف بعد انطفاء النار.

إيران بعد الاتفاق.. هل خرجت من الحرب بأوراق أقوى؟

تبدو إيران أمام مشهد مختلف عما أراد خصومها الوصول إليه؛ فبدل أن يتحول الضغط العسكري إلى بوابة انهيار، تحولت الأزمة إلى مساحة لإعادة التموضع. فالاتفاق، وفق ما يتم تداوله، منح طهران هامشًا أوسع للحركة عبر تخفيف الضغوط الاقتصادية وفتح مسارات مالية وسياسية جديدة، مع بقاء الملفات الحساسة كأدوات تفاوض مستقبلية. وهنا يظهر مفهوم الانتصار التفاوضي الصامت، حيث لا تعلن الأطراف انتصارها صراحة، لكنها تخرج بأوراق تجعلها أكثر قدرة على المناورة في النظام الإقليمي القادم.

"إسرائيل" أمام معادلة جديدة.. انتصار عسكري بلا مكاسب استراتيجية؟

تكمن المعضلة الصهيونية في أن نتائج الحرب لم تُترجم إلى التحول الاستراتيجي الذي كانت تسعى إليه؛ فإضعاف إيران أو إسقاط منظومتها لم يتحققا كما كان مأمولًا، بل ظهرت طهران كطرف قادر على إعادة بناء موقعه داخل المعادلة. لذلك جاء الغضب الصهيوني من الاتفاق باعتباره فجوة بين التوقع والنتيجة، إذ بقيت الملفات النووية والصاروخية مفتوحة، واستمر النظام الإيراني حاضرًا. إنها لحظة اصطدام بين قوة الردع الصهيونية وحدود قدرتها على إعادة تشكيل المنطقة منفردة.

غزة في هامش الصفقة

تكشف خريطة التسويات الجديدة أن غزة لم تكن في مركز طاولة التفاهمات بقدر ما كانت حاضرة كملف تابع لحسابات أكبر؛ فبينما انشغلت القوى الكبرى بإعادة ترتيب معادلة النفوذ بين طهران وواشنطن وتل أبيب، بقيت المأساة الفلسطينية محاصرة داخل منطق إدارة الأزمة، وليس حلّها.

هنا يظهر التناقض الأكبر: فلسطين ما زالت في وجدان الشعوب قضية مركزية، لكنها في حسابات السياسة الدولية تحولت إلى ورقة تفاوض تُفتح وتُغلق وفق إيقاع المصالح. إن أخطر ما تكشفه المرحلة هو انتقال غزة من كونها قضية سياسية ضاغطة إلى كونها ملفًا تفاوضيًا مؤجلًا، تُستخدم تداعياته للضغط والمساومة دون معالجة جذور الصراع.

شرق أوسط ما بعد الاتفاق.. هل نحن أمام ولادة نظام إقليمي جديد؟

يبدو الاتفاق محطة لإعادة تعريف قواعد اللعبة في الشرق الأوسط؛ حيث يتقدم منطق النفوذ والممرات الاستراتيجية على منطق المواجهات المباشرة. فمضيق هرمز، والطاقة، وشبكات التحالفات، أصبحت أدوات قوة تتجاوز حدود الجغرافيا التقليدية. وبينما تعيد واشنطن صياغة علاقتها مع طهران وفق معادلات الاحتواء، تبحث "إسرائيل" عن موقعها داخل نظام لم تعد قادرة على التحكم بكل مساراته.

وفي قلب هذا التحول تبقى غزة اختبارًا حقيقيًا: فإما أن تتحول إلى الشرارة التي تكشف فشل النظام الجديد في إنتاج العدالة، أو تصبح الضحية الأولى لترتيبات إقليمية تُدار بمنطق المصالح لا الحقوق.

في نهاية المطاف، تُقاس نتائج الحروب بما يُعاد تشكيله خلف الأبواب المغلقة. فبينما تُطوى صفحات المواجهة بين طهران وواشنطن، تُفتح صفحة جديدة من صراع النفوذ وإعادة توزيع الأدوار، حيث يخرج الأقوياء من ساحات النار إلى طاولات المصالح، وتبقى الشعوب وحدها تدفع كلفة التسويات الكبرى.

لكن غزة تظل السؤال الذي يرفض الغياب؛ فالقضية التي حاولت الحسابات الدولية اختزالها في ملف أمني أو ورقة تفاوض، أثبتت أن الدم الفلسطيني لا يمكن دفنه تحت ركام الصفقات. فكل اتفاق يتجاهل جذور الصراع لا يصنع سلامًا، بل يؤجل انفجارًا جديدًا.

لقد تكشف المشهد أن المنطقة لا تدخل مرحلة ما بعد الحرب، بل تدخل مرحلة ما بعد الوهم؛ وهم أن القوة وحدها تصنع الاستقرار، وأن تهميش فلسطين يمكن أن يضمن هدوء الإقليم. فغزة ليست هامشًا في معادلة الشرق الأوسط، بل هي اختبارها الحقيقي: إما أن تنتج المرحلة الجديدة نظامًا يعترف بالحقوق، أو تعيد إنتاج دائرة المواجهة بأدوات أكثر قسوة. فالصفقات قد تُنهي المعارك، لكنها لا تُنهي القضايا التي بقيت بلا عدالة.

المصدر / فلسطين أون لاين