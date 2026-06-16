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أنقرة: "إسرائيل" المعرقل الأبرز لاستقرار المنطقة

16 يونيو 2026 . الساعة 19:21 بتوقيت القدس
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شدد الوزير التركي على أن أنقرة ترى في "إسرائيل" "المعرقل الأبرز لاستقرار المنطقة"

هاجم وزير الخارجية التركي هتكان فيدان "إسرائيل"، لعرقلتها الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبراً أنها باتت تمثل التهديد الأكبر لاستقرار المنطقة والأمن الدولي.

وقال فيدان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء، في موسكو: "إن إسرائيل تبذل كل ما بوسعها لتخريب أي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة"، مشيراً إلى أن سياساتها لم تعد تهدد دول المنطقة فحسب، بل أصبحت تمثل خطراً على العالم بأسره.

وأضاف أن "إسرائيل" تسعى إلى افتعال أزمات جديدة وتقويض المساعي الدولية لإحلال السلام في الشرق الأوسط، مؤكداً أن الهجمات الإسرائيلية على لبنان وسوريا تهدف إلى دفع المنطقة نحو مزيد من الحروب والصراعات، في وقت تحتاج فيه إلى مبادرات تعزز الاستقرار والسلام.

وشدد الوزير التركي على أن أنقرة ترى في "إسرائيل" "المعرقل الأبرز لاستقرار المنطقة"، معتبراً أن ممارساتها أوجدت واقعاً يهدد الأمن الدولي برمته، وأن هناك إجماعاً دولياً متنامياً على مراقبة وتقييم السلوك الإسرائيلي في المنطقة.

من جانبه، أكد لافروف أن القضية الفلسطينية لا تزال حاضرة على الساحة الدولية، مشدداً على أن موسكو وأنقرة ترفضان بشكل قاطع عدم قيام دولة فلسطينية، وتتمسكان بضرورة تنفيذ الاتفاقات والقرارات الدولية ذات الصلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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