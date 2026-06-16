"معهد المعبد" يعلن ولادة بقرة حمراء في الجليل ويعتبرها "إشارة إلهية"

أعلن "معهد المعبد" الإسرائيلي المتطرف عن ولادة بقرة حمراء في منطقة الجليل، واعتبر أن ولادتها خلال فترة الحرب تمثل "إشارة إلهية"، مشيراً إلى أنها ولدت محلياً من دون تدخل عبر الهندسة الجينية.

وقال المعهد إن ولادة البقرة داخل فلسطين التاريخية تمنحها أفضلية على البقرات الخمس التي استوردت من ولاية تكساس الأميركية عام 2022، والتي واجهت اعتراضات حاخامية بسبب ولادتها خارج ما يوصف بـ"الأرض المقدسة".

وبحسب المعهد، فإن البقرة الحمراء تحظى بأهمية دينية لدى جماعات "المعبد"، التي تعتبر أن رمادها يشكل شرطاً للتطهر من "نجاسة الموتى"، وهو ما يُنظر إليه كمتطلب ديني لزيادة أعداد المقتحمين للمسجد الأقصى في إطار المساعي الرامية إلى تهويده.

وأشار المعهد إلى أنه يبحث عن بقرة تستوفي الشروط الدينية منذ عام 1986، إذ يتوجب أن يتجاوز عمرها السنتين، وأن تكون حمراء بالكامل وخالية من العيوب والجروح، وألا تكون قد استخدمت في أي عمل.

وأضاف أن البقرة المولودة حديثاً تعرضت لثقب في أذنها لوضع علامة تعريفية من قبل المزارع، الأمر الذي قد يؤثر على مطابقتها للشروط المطلوبة، إلا أن فريق المعهد أزال العلامة وأطلق عليها اسم "تميمة"، كما خصص لها حلقة دراسية لمتابعة مدى استيفائها للمواصفات الدينية اللازمة.

المصدر / فلسطين أون لاين