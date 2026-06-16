حماس تحذر من مخططات إسرائيلية للسيطرة على الخليل

حذرت حركة حماس، الثلاثاء، من خطورة التصريحات والإجراءات التي أعلن عنها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن استكمال السيطرة على مدينة الخليل، معتبرة أنها تمثل تصعيدًا سياسيًا وميدانيًا غير مسبوق يهدف إلى تكريس الاحتلال وفرض السيطرة على أراضي الضفة الغربية.

وقالت الحركة، في بيان، إن الخطوات التي أعلن عنها سموتريتش تأتي في إطار مشروع استيطاني يهدف إلى توسيع السيطرة على مدينة الخليل ومحيطها، وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، إلى جانب تسريع عمليات الضم والتهجير وإضفاء شرعية على المستوطنات.

ودعت حماس الفلسطينيين إلى التمسك بأرضهم وثوابتهم الوطنية، وتصعيد مختلف أشكال الحراك والمواجهة رفضًا لمخططات الضم والاستيطان، وتفعيل أدوات المقاومة بمختلف أشكالها للتصدي لهذه السياسات.

كما طالبت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك العاجل وتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لوقف ما وصفته بـ"السياسات الاحتلالية"، مؤكدة أن هذه الإجراءات تتعارض مع القوانين والأعراف الدولية.

المصدر / فلسطين أون لاين