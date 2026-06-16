الاحتلال يجبر عائلة الأفشق على هدم نحو 20 منزلًا في قرية السر بالنقب

شهدت قرية السر مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي فلسطين المحتلة، عمليات هدم واسعة استهدفت مساكن تعود لعائلة الأفشق، بعد أن أُجبرت سلطات الاحتلال العائلة على تنفيذ الهدم الذاتي لنحو عشرين منزلًا، في خطوة أثارت حالة من الاستياء بين الأهالي وأعادت تسليط الضوء على معاناة القرى العربية غير المعترف بها في النقب في ظل استمرار أوامر الهدم.

وأدان المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب هذه الإجراءات، معتبرًا أن إجبار السكان على هدم منازلهم بأيديهم يشكل انتهاكًا لحقهم في السكن والاستقرار، ويزيد من الأعباء الاجتماعية والإنسانية التي تواجهها العائلات المتضررة.

وجاء ذلك خلال زيارة ميدانية أجراها رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، عطية الأعسم، إلى قرية السر، حيث التقى أفراد عائلة الأفشق وعددًا من الأهالي، واطلع على آثار عمليات الهدم وحجم الأضرار التي لحقت بالسكان.

وأكد الأعسم أن ما تشهده قرية السر يعكس استمرار سياسة الهدم والملاحقة بدلًا من معالجة قضايا السكن والتخطيط والاعتراف بالقرى، مشددًا على أن إجبار المواطنين على هدم منازلهم بأنفسهم يمثل إجراءً قاسيًا ويفتقر إلى البعد الإنساني.

وأضاف أن ما تتعرض له عائلة الأفشق في قرية السر، إلى جانب عمليات الهدم المتواصلة في منطقة تل عراد، يستوجب تحركًا شعبيًا ورسميًا واسعًا لوقف أوامر الهدم، وضمان حق المواطنين في السكن الآمن والعيش بكرامة واستقرار على أراضيهم.

ودعا المجلس الإقليمي المؤسسات واللجان الشعبية والقوى السياسية والاجتماعية إلى توحيد الجهود وتعزيز العمل المشترك لمواجهة سياسات الهدم والاقتلاع، والدفاع عن حق أهالي النقب في الأرض والمسكن والاعتراف.

المصدر / فلسطين أون لاين