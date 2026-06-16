العراق ضد النرويج في كأس العالم 2026: الموعد، القنوات الناقلة، وبطاقة المباراة

يستهل المنتخب العراقي مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بمواجهة مرتقبة أمام نظيره النرويجي، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة التاسعة، التي تضم أيضاً منتخبي فرنسا والسنغال. وتعد هذه المباراة الظهور الأول للمنتخب العراقي في المونديال بعد غياب استمر 40 عاماً.

موعد مباراة العراق والنرويج

تُقام المباراة على أرضية ملعب "جيليت" بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك وفق التوقيتات التالية:

* توقيت مكة المكرمة، والقدس، القاهرة، وبغداد والدوحة: ليل الأربعاء 17 يونيو 2026، في تمام الساعة 01:00 صباحاً.

* توقيت دول المغرب العربي: ليل الثلاثاء 16 يونيو 2026، في تمام الساعة 11:00 مساءً.

* توقيت الإمارات: فجر الأربعاء 17 يونيو 2026، في تمام الساعة 02:00 صباحاً.

القنوات الناقلة وتغطية البث

تمتلك شبكة قنوات beIN SPORTS الحقوق الحصرية لبث مباريات البطولة. ويمكن للمشاهدين متابعة اللقاء عبر القنوات التالية:

* التعليق العربي: تتوفر المباراة عبر قناة beIN SPORTS MAX 2 بتعليق عصام الشوالي، وقناة beIN SPORTS MAX 4 بتعليق أحمد البلوشي.

* اللغات الأخرى: تتوفر التغطية باللغة الإنجليزية عبر قناة beIN SPORTS MAX 5، والفرنسية عبر beIN SPORTS MAX 6**.

* البث الرقمي: يمكن متابعة اللقاء عبر الإنترنت من خلال تطبيق "TOD".

نظرة عامة على اللقاء

يدخل المنتخب العراقي المواجهة بهدف تقديم أداء إيجابي في مستهل عودته إلى المحفل العالمي. وفي المقابل، يسعى المنتخب النرويجي لاستثمار مشاركته المونديالية في تحقيق بداية قوية ضمن منافسات المجموعة التاسعة.





المصدر / فلسطين أون لاين