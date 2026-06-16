مباراة اليوم.. فرنسا ضد السنغال في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

يستهل المنتخب الفرنسي اليوم مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بمواجهة مرتقبة وقوية أمام نظيره السنغالي، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة التاسعة في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

موعد مباراة فرنسا والسنغال

تقام المواجهة اليوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2026، على أرضية ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، وسط ترقب جماهيري كبير لانطلاقة المنتخبين في المونديال.

توقيت انطلاق المباراة

تتوزع صافرة بداية اللقاء حسب التوقيت المحلي للدول كالتالي:

* الساعة 22:00 بتوقيت السعودية وفلسطين ومصر

* الساعة 21:00 بتوقيت فرنسا

* الساعة 20:00 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب

* الساعة 19:00 بتوقيت السنغال

القنوات الناقلة للمباراة

يمكن للمشاهدين متابعة أحداث المباراة اليوم عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديداً عبر القنوات التالية:

* بي إن سبورتس ماكس 1

* بي إن سبورتس ماكس 3

* بي إن سبورتس ماكس 5

بطاقة تعريفية للمواجهة

يدخل المنتخب الفرنسي اللقاء ثلاثي هجومي ناري يقود الجيل الحالي لمنتخب فرنسا ممثلاً بمايكل أوليسه، وكيليان مبابي، وعثمان ديمبيلي ، حيث يمثلون القوة الضاربة للديوك في هذه المسابقة الكبيرة. في المقابل، يطمح المنتخب السنغالي المعروف بأسود التيرانغا إلى استعادة ذكريات فوزه التاريخي في افتتاح مونديال 2002، معتمداً على ثنائية ساديو ماني وبابا غاي لتعزيز حظوظه في هذه المجموعة التي تضم أيضاً منتخبي العراق والنرويج.

جدير بالذكر أن المواجهة اليوم ستكون تحت تعليق المعلق الرياضي خليل البلوشي.





المصدر / فلسطين أون لاين