بينيت: الحرب على إيران لم تحقق أهدافها والبرنامج النووي لا يزال قائماً

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية السابق نفتالي بينيت، إن الحرب على إيران حققت بعض الإنجازات، لكنها لم تفضِ بعد إلى تحقيق الأهداف الثلاثة التي وضعتها الحكومة الإسرائيلية، والمتمثلة في تفكيك البرنامج النووي الإيراني ومنظومة الصواريخ الباليستية ووقف قدرات التصنيع المرتبطة بها.

وأوضح بينيت، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية "كان 11"، أن هذه الأهداف لا تزال غير مكتملة، مع استمرار البرنامج النووي الإيراني وبقاء منشآت إنتاج الصواريخ في العمل.

وأضاف أن مصالح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الشخصية انعكست سلبا على مكانة "إسرائيل" على الساحة الدولية، خاصة فيما يتعلق بعلاقاتها مع الولايات المتحدة الأميركية والتنسيق مع الرئيس دونالد ترامب.

وفي السياق، نقلت صحيفة "معاريف" عن مصادر أمنية قولها إن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بات يعمل في محيط يفتقر إلى مستشارين مقربين، ما جعله أقرب إلى حالة من العزلة داخل دائرة صنع القرار.

وأشارت المصادر إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية كانت قد حذرت سابقا من الاعتماد المفرط على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في ظل ما وصفته بتقلب مواقفه واحتمال تغيّر سياساته بشكل مفاجئ.

وأضافت التقديرات أن نتنياهو لم يأخذ هذه التحذيرات بعين الاعتبار، الأمر الذي يعكس، وفق المصدر، خللاً في تقدير المخاطر السياسية المرتبطة بالتطورات الإقليمية والدولية.

كما لفتت إلى وجود أطراف داخل الإدارة الأميركية قد لا تتقاطع توجهاتها بالكامل مع المصالح الإسرائيلية، إلى جانب تشكيك بعض المسؤولين في مدى إلمام ترامب بتفاصيل التفاهمات الجارية بين واشنطن وطهران.

أسئلة حاسمة تحيط بالاتفاق الأميركي الإيراني

رأى موقع "أكسيوس" الأميركي أن الاتفاق الذي وقعته الولايات المتحدة وإيران إلكترونيا، تمهيدا لتوقيعه رسمياً في جنيف الجمعة، لا يزال يواجه عددا من القضايا الجوهرية التي ستحدد ما إذا كان سيمثل بداية لتسوية دائمة أم مجرد هدنة مؤقتة قابلة للانهيار.

وأشار الموقع إلى أن أبرز التساؤلات تتعلق بما إذا كان الاتفاق دخل حيز التنفيذ بالفعل، وإمكانية إعادة فتح مضيق هرمز بصورة كاملة، إضافة إلى طبيعة المكاسب التي ستحصل عليها إيران مقابل التزاماتها.

كما لفت إلى وجود غموض بشأن مدى توافق واشنطن وطهران على تفسير بنود الاتفاق، وما إذا كان النص الكامل سيُنشر للرأي العام، فضلاً عن التساؤلات المرتبطة بالتزام إسرائيل ببنود الاتفاق، خاصة على الساحة اللبنانية.

وأضاف الموقع أن مستقبل الاتفاق سيظل مرهوناً بنتائج المفاوضات المقبلة، التي ستحدد إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن البرنامج النووي الإيراني، أو عودة التصعيد العسكري في حال تعثر المباحثات وفشلها.

المصدر / فلسطين أون لاين