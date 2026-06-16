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مسيرة في ستوكهولم تطالب بالإفراج عن الطبيب حسام أبو صفية ووقف الحرب على غزة

16 يونيو 2026 . الساعة 10:38 بتوقيت القدس
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وقفة تضامنية مع الطبيب حسام أبو صفية

شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم مسيرة تضامنية طالبت بالإفراج الفوري عن الطبيب الفلسطيني الأسير في سجون الاحتلال حسام أبو صفية، ووقف حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة.

وردد المشاركون في المسيرة هتافات داعمة لفلسطين، من بينها "فلسطين حرة"، مؤكدين تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ومطالبين بإنهاء الحرب والإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين، وفي مقدمتهم مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت أبو صفية في 27 كانون الأول/ ديسمبر 2024، عقب اقتحام مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة وتدميره، قبل أن تنقله إلى السجون الإسرائيلية وتواصل احتجازه من دون توجيه اتهامات رسمية.

وخلال ظهوره الأخير عبر تقنية الاتصال المرئي أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، بدا أبو صفية منهكاً ونحيلاً بشكل واضح، فيما أكد محاميه أنه يخضع للعزل الانفرادي ويُقيّد بالأصفاد طوال جلسات المحاكمة، في حين أفادت عائلته بأنه فقد نحو 40 كيلوغراماً من وزنه وتعرض لكسور في أربعة أضلاع، وسط حرمانه من الرعاية الطبية اللازمة.

وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قد حذر مراراً من تدهور الوضع الصحي للطبيب الفلسطيني، مشيراً إلى تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة منذ اعتقاله، ومحملاً إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته.

كما أثارت صور ظهوره الأخيرة مخاوف حقوقية واسعة بعد ظهور آثار أمراض جلدية والهزال والإرهاق الشديد عليه، ما جدد المطالبات الدولية بالإفراج عنه وضمان حماية الطواقم الطبية الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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