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معاريف: مخاوف أمنية إسرائيلية من اعتماد نتنياهو المفرط على ترمب وعزلته المتزايدة

16 يونيو 2026 . الساعة 09:58 بتوقيت القدس
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ترمب ونتنياهو

كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر أمنية، أن "رئيس الوزراء" بنيامين نتنياهو بات شبه وحيد، في ظل غياب مستشارين مقربين إلى جانبه، وسط تزايد القلق داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من تداعيات اعتماده الكبير على الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وبحسب المصادر، الثلاثاء، كانت جهات أمنية قد أبدت في السابق تحفظات بشأن الرهان المفرط على ترمب، محذرة من تقلب مواقفه وإمكانية حدوث تغييرات مفاجئة في سياساته، إلا أن نتنياهو لم يتعامل مع هذه التحذيرات بالجدية المطلوبة، الأمر الذي اعتبرته تلك الجهات خللاً في تقدير المخاطر السياسية.

وأضافت المصادر أن هناك عوامل مؤثرة داخل الإدارة الأميركية قد لا تتوافق مع التوجهات الإسرائيلية.

وأشارت إلى أن بعض المسؤولين يشككون في مدى إلمام ترمب بكامل تفاصيل التفاهمات المطروحة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#بنيامين جيبلي #ترامب يقبل مدعين

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