تبادل للقصف على الحدود اللبنانية وسط ترقب لتداعيات الاتفاق الأميركي الإيراني

شهدت الحدود اللبنانية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، تصعيداً ميدانياً جديداً، إذ أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي صواريخ اعتراضية من منطقة المطلة باتجاه جنوب لبنان.

وفي المقابل أعلن حزب الله استهداف تجمع لقوات الاحتلال في محيط منطقة المعبر برشقة صاروخية وقذائف مدفعية، مؤكداً أن مقاتليه يخوضون اشتباكات في المنطقة.

ويأتي هذا التطور في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الجبهة اللبنانية، عقب الإعلان الأميركي عن توقيع اتفاق إطار مع إيران، وسط مؤشرات متزايدة إلى مساعٍ تقودها واشنطن للحد من هامش التحرك العسكري الإسرائيلي في لبنان.

وبحسب تقديرات متداولة، فإن الجهود الأميركية تركز في المرحلة الحالية على احتواء التصعيد ومنع اتساع رقعته، من دون أن تشمل فرض انسحاب إسرائيلي من المناطق التي سيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان منذ استئناف الحرب مطلع آذار/ مارس الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين