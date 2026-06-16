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إطلاق نار وقصف مدفعي.. الاحتلال يوصل خرق وقف إطلاق النار بغزة

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إطلاق نار وقصف مدفعي.. الاحتلال يوصل خرق وقف إطلاق النار بغزة

16 يونيو 2026 . الساعة 09:30 بتوقيت القدس
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غارة إسرائيلية على مدينة غزة الخميس الماضي

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، استهداف مناطق متفرقة من قطاع غزة بإطلاق النار والقصف المدفعي، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن آليات الاحتلال أطلقت النار بكثافة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي وتحليق منخفض للطيران المسيّر في سماء المدينة.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت أيضًا قنابل دخانية ونيرانًا كثيفة قرب شارع صلاح الدين عند دوار بني سهيلا شرقي خان يونس.

وفي مدينة غزة، شهدت الأجواء تحليقًا منخفضًا للطيران المروحي الإسرائيلي غرب المدينة وشرقها، وسط حالة من التوتر والترقب بين السكان.

وكما أطلقت آليات الاحتلال النار باتجاه المناطق المحيطة بجسر وادي غزة شمال مخيم البريج وسط القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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