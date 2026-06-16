مستوطنون يقتحمون "قبر يوسف" بحماية جيش الاحتلال

اقتحمت مئات المستعمرين فجر الثلاثاء، مقام يوسف شرق مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مئات المستعمرين اقتحموا مقام يوسف لأداء صلوات تلمودية، وسط حماية وانتشار واسع لقوات الاحتلال في المنطقة، برفقة جرافة عسكرية.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتلت أسطح عدد من المنازل وحولت جزءا منها لثكنات عسكرية، وسط إغلاق لعدد من الطرق والمفارق، وتهديد الصحفيين الذين كانوا يغطون عملية الاقتحام.

ويقع "قبر يوسف" في الطرف الشرقي من مدينة نابلس، الخاضعة للسيطرة الفلسطينية، ويعد من أكثر النقاط توترا في الضفة الغربية.

ويدّعي يهود منذ احتلال "إسرائيل" الضفة الغربية عام 1967 أن الموقع مقام ديني مقدس، ويعتقدون أن رفات النبي يوسف بن يعقوب دفنت فيه، فيما ينفي علماء آثار ذلك، مؤكدين أن الموقع لا يتجاوز عمره بضعة قرون، ويرجح أنه ضريح لشيخ مسلم يدعى يوسف دويكات.

ورغم خضوع الموقع إداريا للسلطة الفلسطينية، فإنه يشهد بشكل شبه أسبوعي اقتحامات لمستوطنين بحماية جيش الاحتلال، غالبا خلال ساعات الليل.

المصدر / فلسطين أون لاين