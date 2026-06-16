"الأخضر" يفتتح مشواره المونديالي بنقطة ثمينة أمام الأوروغواي في ميامي

انتزع المنتخب السعودي نقطة ثمينة من نظيره الأوروغوياني بتعادله معه 1-1 الإثنين على ملعب هارد روك في ميامي، ضمن منافسات المجموعة الثامنة في كأس العالم 2026.

وتألق الحارس محمد العويس بشكل لافت بعدما تصدى لتسع محاولات، ليسهم في الحفاظ على التعادل بعدما منح عبدالإله العامري "الأخضر" التقدم قبل أن يدرك ماكسي أراوخو التعادل للأوروغواي في الشوط الثاني.

وفرض المنتخب الأوروغوياني أفضليته منذ الدقائق الأولى، لكن الحارس محمد العويس تألق مبكراً بإبعاده تسديدة ماكسي أراوخو إلى ركلة ركنية.





وبعد فترة من الحذر المتبادل، هدد سالم الدوسري مرمى الأوروغواي بتسديدة بعيدة، قبل أن يتصدى العويس ببراعة لرأسية فيديريكو فينياس من مسافة قريبة.

وكاد عبدالإله العامري أن يفتتح التسجيل عندما سدد كرة قوية من داخل المنطقة، إلا أن الحارس فرناندو موسليرا أبعدها، قبل أن ينجح المدافع السعودي في استغلال كرة مرتدة إثر ركلة ركنية ويتابعها داخل الشباك في الدقيقة 41.

ومع انطلاق الشوط الثاني، أجرى مدرب الأوروغواي الأرجنتيني مارسيلو بييلسا تبديلين دفعة واحدة، في محاولة لتنشيط خط الهجوم.

وواصلت الأوروغواي ضغطها، لكن العويس واصل تألقه بتصديه لمحاولات متتالية من فينياس وفيديريكو فالفيردي، فيما وقفت العارضة إلى جانبه بعدما ردت تسديدة مانويل أوغارتي.





وأثمر الضغط الأوروغوياني هدف التعادل في الدقيقة 80، عندما تابع ماكسي أراوخو كرة ارتدت من العويس إثر رأسية لفينياس وأسكنها الشباك.

وحاول المنتخبان خطف هدف الفوز في الدقائق الأخيرة، إذ مرت تسديدة براين رودريغيس بجوار القائم، فيما علت محاولة سعود عبد الحميد العارضة.





وفي الوقت بدل الضائع، أنقذ العويس منتخب بلاده مجدداً بتصديه لتسديدة قوية من فالفيردي، ليحافظ على نقطة ثمينة للسعودية في مستهل مشوارها بالمونديال.

ويلتقي المنتخب السعودي في الجولة الثانية مع إسبانيا في أتلانتا، قبل أن يواجه الرأس الأخضر في هيوستن، فيما أخفقت الأوروغواي في تحقيق الفوز بمباراتها الافتتاحية للمرة السابعة في آخر ثماني مشاركات لها في كأس العالم.

المصدر / وكالات