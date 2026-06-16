الأرصاد الجوية: أجواء شديدة الحرارة في أغلب المناطق

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو الثلاثاء، صافياً بوجه عام في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء الليل: يكون الجو صافياً بوجه عام معتدلًا في أغلب المناطق من البلاد، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا الأربعاء صافياً بوجه عام حارًا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس، يكون الجو صافياً بوجه عام حارًا نسبيا في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يكون الجو صافياً بوجه عام حارًا نسبيا في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 10 صباحاً الى 4 مساءً، ومن اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.

المصدر / فلسطين أون لاين