رحبت باتفاق طهران وواشنطن .. حماس: نأمل أن يوقف العدوان الإسرائيلي على جميع الجبهات

رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس بالاتفاق المعلن بشأن مذكرة التفاهم بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية.

وتقدمت حماس، في بيان تلقت "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الاثنين، بخالص التهنئة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية شعبا وقيادة، معربة عن تقديرها لصمودها وتمسكها بحقوقها ومصالحها الوطنية في مواجهة الضغوط والتحديات ما أسهم في إفشال محاولات فرض الإملاءات ومشاريع الهيمنة على المنطقة.

وأعربت عن أملها بأن يشكّل هذا الاتفاق خطوة تسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي، وأن ينعكس إيجابا على مختلف ملفات المنطقة، وفي مقدمتها الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا في قطاع غزة، وإنهاء الاعتداءات والانتهاكات المتكررة بحق لبنان وسائر الجبهات.

وأكدت حماس أن الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحقق ما دامت حكومة الاحتلال تواصل حرب الإبادة والتجويع والتهجير بحق شعبنا، وما لم يتم التصدي لجذور الصراع الحقيقية المتمثلة في الاحتلال وإنكار حقوق شعبنا المشروعة.

وفي تصريح جديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن مذكرة التفاهم مع إيران تم توقيعها بالكامل، وأن نصها سيُنشر "في وقت ما بعد يوم الجمعة"، دون تحديد موعد.

ومساء الأحد، أعلنت واشنطن وطهران التوصل إلى اتفاق بينهما بوساطة باكستانية يقضي بإنهاء العمليات العسكرية على مختلف الجبهات وضمنها لبنان، وفتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري عن إيران، على أن يتم توقيع الاتفاق في سويسرا الجمعة المقبلة.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي بدأت الولايات المتحدة و"إسرائيل" حربا على إيران، التي ردت بهجمات على "تل أبيب" ومصالح أمريكية في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: